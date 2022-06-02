Июнь, 02 в 10:21

Железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах Львовской области получила существенные повреждения после ракетных обстрелов 1 июня.

Об этом в утреннем видеообращении сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

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– Удар был нанесен по железнодорожному полотну. Задерживаются поезда. Всю ночь Укрзализныця совместно со взрывотехниками работала над ликвидацией. Надеюсь, что в короткие сроки нам удастся полностью восстановить переезды, – отметил Козицкий.

По словам руководителя области, четыре крылатые ракеты, которыми российские военные атаковали Львовскую область в период с 22.45 по 22.55, были выпущены с юго-восточного направления – из акватории Черного моря.

В Стрыйском районе получили ранения три человека, в Самборском – два.

Четверо из них находятся в больницах области в состоянии средней тяжести.

Один человек, получивший легкие ранения, не нуждался в госпитализации. Погибших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 99-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Максим Козицкий

Фото: Воздушное командование Запад