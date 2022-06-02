П’ять поранених і пошкоджені об’єкти залізниці: подробиці ракетного обстрілу Львівщини
Залізнична інфраструктура в Стрийському та Самбірському районах Львівської області зазнала значних пошкоджень після ракетного обстрілу 1 червня.
Про це в ранковому відеозверненні повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
– Удару було завдано по залізничному полотну. Є затримка потягів.
Усю ніч Укрзалізниця спільно з вибухотехніками працювала над ліквідацією. Сподіваюсь, що в короткі терміни нам вдасться повністю відновити переїзди, – зазначив Максим Козицький.
За словами керівника області, чотири крилаті ракети, якими російські військові атакували Львівську область у період з 22.45 по 22.55, були випущені з південно-східного напрямку – з акваторії Чорного моря.
У Стрийському районі зазнали поранень три людини, у Самбірському – дві.
Четверо з них перебувають у лікарнях області в стані середньої важкості.
Одна людина, яка дістала легкі поранення, не потребувала госпіталізації. Загиблих немає.
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Джерело: Максим Козицький