П’ять поранених і пошкоджені об’єкти залізниці: подробиці ракетного обстрілу Львівщини

Червень, 02 в 10:21

Залізнична інфраструктура в Стрийському та Самбірському районах Львівської області зазнала значних пошкоджень після ракетного обстрілу 1 червня.

Про це в ранковому відеозверненні повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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– Удару було завдано по залізничному полотну. Є затримка потягів. Усю ніч Укрзалізниця спільно з вибухотехніками працювала над ліквідацією. Сподіваюсь, що в короткі терміни нам вдасться повністю відновити переїзди, – зазначив Максим Козицький.

За словами керівника області, чотири крилаті ракети, якими російські військові атакували Львівську область у період з 22.45 по 22.55, були випущені з південно-східного напрямку – з акваторії Чорного моря.

У Стрийському районі зазнали поранень три людини, у Самбірському – дві.

Четверо з них перебувають у лікарнях області в стані середньої важкості.

Одна людина, яка дістала легкі поранення, не потребувала госпіталізації. Загиблих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 99-ту добу.

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Джерело: Максим Козицький

Фото: Повітряне командування Захід