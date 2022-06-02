Июнь, 02 в 10:54

За прошедшие сутки российские войска потеряли в Украине еще 150 человек, 11 бронированных машин и два самолета.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинская армия за сутки уничтожила еще 35 единиц автомобильной техники врага и два танка.

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Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне в Украине с 24 февраля по 2 июня ориентировочно составили:

• личного состава – около 30 850 человек (за сутки ликвидировано еще 150 путинских солдат);

• танков – 1 363 (+2 за сутки);

• боевых бронированных машин – 3 354 (+11 за сутки);

• артиллерийских систем – 661 (+2 за сутки);

• РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 207 единиц;

• средств ПВО – 95 (+1 за сутки);

• самолетов – 210 (+2 за сутки);

• вертолетов – 175;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2 за сутки);

• крылатых ракет – 120;

• кораблей/катеров – 13;

• автомобильной техники и автоцистерн – 2 325 единиц (+35 за сутки);

• специальной техники – 51 единица (+2 за сутки).

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинская армия разрушила планы путинских войск сразу на трех направлениях на Востоке Украины: на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

По данным американских экспертов, войска РФ пытаются избежать боя на реке Северский Донец со стороны Северодонецка. Во время форсирования этой реки оккупанты понесли значительные потери.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ