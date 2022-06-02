Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Войска РФ потеряли в Украине более 30,8 тыс. солдат и 210 самолетов

Юлия Соколова, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

За прошедшие сутки российские войска потеряли в Украине еще 150 человек, 11 бронированных машин и два самолета.

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинская армия за сутки уничтожила еще 35 единиц автомобильной техники врага и два танка.

Сейчас смотрят

Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне в Украине с 24 февраля по 2 июня ориентировочно составили:

• личного состава – около 30 850 человек (за сутки ликвидировано еще 150 путинских солдат);

• танков – 1 363 (+2 за сутки);

• боевых бронированных машин – 3 354 (+11 за сутки);

• артиллерийских систем – 661 (+2 за сутки);

• РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 207 единиц;

• средств ПВО – 95 (+1 за сутки);

• самолетов – 210 (+2 за сутки);

• вертолетов – 175;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2 за сутки);

• крылатых ракет – 120;

• кораблей/катеров – 13;

• автомобильной техники и автоцистерн – 2 325 единиц (+35 за сутки);

• специальной техники – 51 единица (+2 за сутки).

Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинская армия разрушила планы путинских войск сразу на трех направлениях на Востоке Украины: на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

По данным американских экспертов, войска РФ пытаются избежать боя на реке Северский Донец со стороны Северодонецка. Во время форсирования этой реки оккупанты понесли значительные потери.

Читайте
Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои на 02.06.2022

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка