Май, 26 в 16:07

Верховной Раде предлагают принять законопроект о введении санкций против Беларуси из-за соучастия этой страны в полномасштабной войне против Украины.

Речь идет о проекте закона № 7411. Документ был зарегистрирован в ВР в четверг, 26 мая, группой нардепов от Слуги народа.

– С начала войны РФ против Украины Республика Беларусь предоставила свои территории и объекты военной инфраструктуры рашистским войскам для нападения на Украину… Согласно нормам международного права, Беларусь является соагрессором, поскольку добровольно предоставила свою территорию для рашистских вооруженных сил, чтобы те совершили акты агрессии против Украины. Благодаря такой поддержке рашистские войска за два дня подошли к Киеву, захватив Чернобыльскую АЭС, города Славутич, Ирпень, поселки Иванков, Гостомель, Бучу и другие населенные пункты на Севере Украины, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Его авторы также напомнили, что с территории Беларуси летят российские ракеты.

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Основной целью проекта закона №7411 является введение Украиной экономических и других санкций против Беларуси. Соответствующие изменения внесены в принятый в начале марта закон Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

Санкции против Беларуси предусматривают:

• закрепление на законодательном уровне механизма принудительного изъятия объектов права собственности Беларуси и ее резидентов (речь идет о конфискации имущества Беларуси в Украине);

• расширение перечня субъектов, к которым применяются специальные экономические и другие санкции;

• расширение перечня оснований для лишения гражданства Украины лиц, имеющих двойное гражданство (украинское и белорусское).

Согласно документу, под резидентами Беларуси подразумеваются: юридические лица (их филиалы или представительства), осуществляющие свою деятельность в Украине, учредителем (участником, акционером) или бенефициаром которых является Беларусь.

Объектами права собственности Беларуси будут считаться: движимое и недвижимое имущество, средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и т.д.

Согласно законопроекту, принудительное изъятие имущества Беларуси и ее резидентов будет производиться без какой-либо компенсации его стоимости. Решение будет принимать СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) по представлению правительства, а в действие будет вводить своим указом президент Украины.

Принудительно изъятое имущество предлагается передать в хозяйственное ведение украинскому госпредприятию. При необходимости такое предприятие создаст Кабинет министров.

Законопроект также предусматривает возможность санкций против граждан Украины, которые параллельно состоят в гражданстве (подданстве) другого государства, осуществляющего или поддерживающего вооруженную агрессию против нашей страны.

Кроме того, предлагается лишать украинского гражданства за получение гражданства (подданства) государства, осуществляющего или поддерживающего вооруженную агрессию против Украины.

В начале мая Верховная Рада поддержала обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма.

Кроме того, народные депутаты утвердили указ президента Владимира Зеленского о принудительном изъятии объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.