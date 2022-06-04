Червень, 04 в 13:57

У тимчасово захопленому місті Маріуполь (Донецька область) російські окупанти почали зносити зруйновані під час обстрілів будинки, не розбираючи завали та не шукаючи під ними загиблих людей.

Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що таким чином російські загарбники намагаються знищити докази своїх злочинів: масштаби жертв серед мирних мешканців Маріуполя під час бомбардувань армії РФ.

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– Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами окупанти розпочали пряме знесення будинків без розбору завалів. Перші будинки на проспекті Єдності 56-60 за посиленої охорони із залученням “державних волонтерів” знесено. Росіяни нищать докази, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у розтрощених будинках, – наголосив Андрющенко.

Він уточнив, що інформацію про нові тіла загиблих неможливо отримати через те, що одразу після знесення будинків окупанти вивозять усе на сміттєзвалище Лівобережного району.

– Якщо в будівлях залишалися трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні. Нелюдське поводження навіть із загиблими набрало нечуваних обертів, – додав Андрющенко.

Напередодні була оприлюднена інформація, що російські окупанти в Маріуполі обстріляли з танку житловий будинок заради пропагандистського відео. А щоб приховати свій злочин, рашисти почали розбір завалів, з-під яких дістали шість тіл загиблих мирних мешканців.

За інформацією міськради Маріуполя, на цвинтарі поблизу міста з’явилося 25 секторів траншейного типу для поховання вбитих людей. Окупанти вкладають тіла в кілька шарів, а потім “маскують” могили табличками як індивідуальні поховання.

Згідно з офіційно озвученими даними, за час блокади Маріуполя та обстрілів російських військ загинули щонайменше 22 тис. людей. Точна кількість зараз невідома.

У Маріуполі та поблизу міста були виявлені кілька місць масового поховання людей.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Маріупольська міська рада