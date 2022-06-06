Червень, 06 в 19:09

Країна-агресор Росія збільшила кількість своїх кораблів в акваторії Чорного моря. Зараз там перебувають п’ять російських кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

– Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря і тримає в акваторії п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет морського базування типу Калібр, – зазначив він.

За словами Мотузяника, для України це означає загрозу ракетних обстрілів. Так, РФ може завдати ударів зі своїх кораблів фактично по всій території України.

Зараз дивляться

– Останніми днями, якщо ви пам’ятаєте, там (у Чорному морі, – Ред.) залишався один корабель, потім їх стало два, зараз п’ять кораблів. Що це може означати? Для нас це означає те, що загроза завдання ракетних ударів з акваторії Чорного моря для України зберігається. Тому що фактично покривається вся територія України, – наголосив речник Міноборони.

Він додав, що ворог постійно здійснює ротацію своїх підрозділів: десь відводить, а десь навпаки. Водночас великих тактичних чи стратегічних змін з боку РФ немає.

Раніше сьогодні в Оперативному командуванні Південь інформували, що в Чорному морі в готовності до завдання ракетних ударів перебуває один надводний корабель і один підводний човен, споряджені 12 крилатими ракетами, а також п’ять великих десантних кораблів.

Також відомо, що українські військові відкинули корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ на відстань понад сотню кілометрів від берегів України.

Джерело: Media Center Ukraine