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Факти / Україна

ЗСУ знищили росіян та їхню техніку біля Берестового та стримують у напрямку Слов’янська

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
український військовий, війна

Українські захисники успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Слов’янськ. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

– Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську, – зазначили у Генштабі.

Водночас захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.

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На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

Крім того, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що на деяких напрямках в районі Сєвєродонецька сили ворога подекуди перевищують українські у 10 разів.

За його словами, Сєвєродонецьк – стратегічна мета, після якої вони намагатимуться здійснювати штурмові дії в Лисичанську, відрізати шляхи комунікації, а звідти продовжити наступ на Донеччині.

Мотузяник також додав, що хоча деякі дороги вже прострілюються, командування ЗСУ вживає заходів для підсилення військ на цьому напрямку, а сили оборони України знаходять шляхи постачання нового озброєння.

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Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
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