Июнь, 10 в 16:10

Обновлено 16.51. В центре Донецка раздался второй взрыв возле администрации главаря “ДНР” Дениса Пушилина. В то же время официального подтверждения пока нет.

Ранее в Донецке вблизи офиса коллаборанта Пушилина раздался первый взрыв.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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— Подробностей пока нет, но три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. В этом случае взрыв возле офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю, – отметил он.

Также он напомнил, что другие предводители “ДНР” такие как Александр Захарченко, Михаил Толстых (“Гиви”) и Арсений Павлов (“Моторола”) также погибли в результате подрывов.

– Сдавайтесь пока не поздно. Хотя бы останетесь в живых, — обратился Андрющенко к коллаборантам.

Кроме того, у сети уже появилось видео с места взрыва. На нем видно, как в районе административных зданий на улице Артема в центре Донецка поднимается столб дыма.

По данным российских пропагандистских СМИ, которые ссылаются на очевидцев, в городе якобы разорвались два снаряда. Один из них попал в верхний этаж жилого дома.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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