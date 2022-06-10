В Донецке прогремел взрыв возле администрации “ДНР”
Обновлено 16.51. В центре Донецка раздался второй взрыв возле администрации главаря “ДНР” Дениса Пушилина. В то же время официального подтверждения пока нет.
Ранее в Донецке вблизи офиса коллаборанта Пушилина раздался первый взрыв.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
— Подробностей пока нет, но три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. В этом случае взрыв возле офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю, – отметил он.
Также он напомнил, что другие предводители “ДНР” такие как Александр Захарченко, Михаил Толстых (“Гиви”) и Арсений Павлов (“Моторола”) также погибли в результате подрывов.
– Сдавайтесь пока не поздно. Хотя бы останетесь в живых, — обратился Андрющенко к коллаборантам.
Кроме того, у сети уже появилось видео с места взрыва. На нем видно, как в районе административных зданий на улице Артема в центре Донецка поднимается столб дыма.
По данным российских пропагандистских СМИ, которые ссылаются на очевидцев, в городе якобы разорвались два снаряда. Один из них попал в верхний этаж жилого дома.
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