Червень, 10 в 16:10

Оновлено 16.51. У центрі Донецька пролунав другий вибух біля адміністрації ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна. Водночас офіційного підтвердження поки що немає.

Раніше у Донецьку поблизу офісу колаборанта Пушиліна пролунав перший вибух.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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– Подробиць поки що немає, але три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю, – зазначив він.

Також він нагадав, що інші ватажки “ДНР” такі як Олександр Захарченко, Михайло Толстих (“Гіві”) та Арсеній Павлов (“Моторола”) також загинули внаслідок підривів.

– Здавайтеся поки не пізно. Хоча б залишитеся живими, – звернувся Андрющенко до колаборантів.

Крім того, у мережі вже з’явилося відео з місця вибуху. На ньому видно, як у районі адміністративних будівель на вулиці Артема у центрі Донецька піднімається стовп диму.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, які посилаються на очевидців, у місті нібито розірвалися два снаряди. Один з них влучив у верхній поверх житлового будинку.

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