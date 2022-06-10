В Донецьку пролунав вибух біля адміністрації “ДНР”
Оновлено 16.51. У центрі Донецька пролунав другий вибух біля адміністрації ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна. Водночас офіційного підтвердження поки що немає.
Раніше у Донецьку поблизу офісу колаборанта Пушиліна пролунав перший вибух.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
– Подробиць поки що немає, але три дні йде заміна керівництва окупантів з місцевих колаборантів на росіян. І тут вибух біля офісу Пушиліна. Збіг? Не думаю, – зазначив він.
Також він нагадав, що інші ватажки “ДНР” такі як Олександр Захарченко, Михайло Толстих (“Гіві”) та Арсеній Павлов (“Моторола”) також загинули внаслідок підривів.
– Здавайтеся поки не пізно. Хоча б залишитеся живими, – звернувся Андрющенко до колаборантів.
Крім того, у мережі вже з’явилося відео з місця вибуху. На ньому видно, як у районі адміністративних будівель на вулиці Артема у центрі Донецька піднімається стовп диму.
За даними російських пропагандистських ЗМІ, які посилаються на очевидців, у місті нібито розірвалися два снаряди. Один з них влучив у верхній поверх житлового будинку.
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