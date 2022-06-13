Червень, 13 в 18:44

З 2027 року Україна зможе купувати скраплений природний газ (LNG) і “зелений” рідкий водень (LH2) у Канади. Відповідну угоду уклали Національна акціонерна компанія Нафтогаз України та канадський енергетичний розробник Symbio Infrastructure.

Підписаний 5 червня у Вашингтоні Меморандум про взаєморозуміння передбачає, що енергоресурси для України будуть доставляти на імпортний термінал у транзитну країну Європи, яку погодять сторони.

– Ця угода є важливим кроком для переходу України на диверсифіковане постачання енергії з усього світу, який ми розпочали наприкінці 2014 року, коли припинили прямий імпорт російського природного газу. Відтоді ми зміцнили нашу енергетичну незалежність і є активним гравцем на європейському енергетичному ринку. Ми вважаємо, що можливість з 2027 року отримувати від партнерів, як-от Канада, і від потужностей Symbio надійне та довгострокове постачання енергоресурсів, виготовлених у відповідальний спосіб, матиме вирішальне значення для нашої енергетичної безпеки та майбутнього економічного розвитку, – зазначив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Нагадаємо, що Symbio розвиває перший у світі великомасштабний проєкт для експорту скрапленого природного газу з нейтральним вмістом вуглецю у Квебеку, Канада.

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Цей комплекс буде скраплювати та експортувати 10,5 млн тонн або 15 млрд кубометрів на рік чистого LNG до Європи. Це приблизно 17% річного споживання газу Німеччиною або близько половини споживання газу в Україні.

Раніше урядовці Канади публічно заявили про готовність допомогти Європі у подоланні енергетичної кризи та диверсифікації постачання LNG шляхом швидкого отримання відповідних дозволів на експорт природного газу зі східної Канади до Європи.

Раніше повідомлялося, що Газпром продовжує зменшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.