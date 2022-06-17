Червень, 17 в 19:19

В умовах воєнного стану мобілізація в Україні триватиме доти, доки не будуть доукомплектовані всі підрозділи, які захищають нашу державу від повномасштабної російської агресії.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Він нагадав, що мобілізація здійснюється на виконання указу президента. Мотузяник зазначив, що розбивати її на певні хвилі та етапи – недоцільно.

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– Мобілізацію недоцільно розбивати на якісь хвилі та етапи. Такого не існує. Мобілізація ведеться на виконання відповідного указу президента і у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану. Станом на сьогодні мобілізаційні заходи тривають. І вони триватимуть до того часу, скільки це буде необхідно, щоб доукомплектувати підрозділи ЗСУ, а також підрозділи інших сил оборони, які сьогодні захищають нашу країну, – наголосив Мотузяник.

Він додав, що процес мобілізації зараз триває.

Як відомо, наприкінці травня Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації до 23 серпня 2022 року.

Мобілізації підлягають громадяни віком від 18 до 60 років, придатні до військової служби або ті, які перебувають в запасі (резервісти). У першу чергу призивають тих, хто має військовий досвід.

Як запевнили в українському Міноборони, наразі не стоїть питання про мобілізацію жінок на війну.

Днями в Україні набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Джерело: Media Center Ukraine