Июнь, 19 в 8:40

В ближайшие недели Германия отправит в Украину новые гаубицы. Вместе с артиллерией ожидаются зенитные системы Gepard.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время информационного телемарафона. По ее словам, ВСУ также получат американские реактивные системы HIMARS.

– Для американских систем мы сделаем обучение в Германии. Этот тренинг не длится долго, мне сказали, что три недели, – рассказала посол.

Также Фельдгузен добавила, что до октября ожидаются поставки современных противобаллистических систем ПВО, о которых заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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— Пока они еще производятся, — уточнила посол Германии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поставки вооруженным силам Украины современного вооружения.

Напомним, Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоганнисом 16 июня посетили с визитом Украину.

Они обсудили с украинским руководством вопросы евроинтеграции, шаги по усилению обороны Украины, санкции против РФ.