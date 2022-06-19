Германия отправит Украине новые гаубицы в ближайшие недели — посол
В ближайшие недели Германия отправит в Украину новые гаубицы. Вместе с артиллерией ожидаются зенитные системы Gepard.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен во время информационного телемарафона. По ее словам, ВСУ также получат американские реактивные системы HIMARS.
– Для американских систем мы сделаем обучение в Германии. Этот тренинг не длится долго, мне сказали, что три недели, – рассказала посол.
Также Фельдгузен добавила, что до октября ожидаются поставки современных противобаллистических систем ПВО, о которых заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц.
— Пока они еще производятся, — уточнила посол Германии.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поставки вооруженным силам Украины современного вооружения.
Напомним, Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоганнисом 16 июня посетили с визитом Украину.
Они обсудили с украинским руководством вопросы евроинтеграции, шаги по усилению обороны Украины, санкции против РФ.