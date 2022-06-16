Июнь, 16 в 18:35

Украина нуждается в новых поставках тяжелого оружия, прежде всего реактивной артиллерии и систем противоракетной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.

Он отметил, что одной из тем переговоров было продолжение и усиление обороны Украины. Были согласованы соответствующие шаги.

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Зеленский уточнил, что проинформировал партнеров о ситуации на передовых, героической обороне Донбасса, а также о ежедневных ракетных ударах РФ по территории Украины.

– Общее количество различных российских ракет, примененных против Украины, против мирного населения, уже в этом месяце приблизилось к 3 тыс. Абсолютное большинство ракет было направлено на гражданские объекты. Учитывая все это, я наметил наши первоочередные потребности в обороне. Мы ценим уже оказанную поддержку от партнеров, ожидаем новых поставок, прежде всего, тяжелого вооружения, современной реактивной артиллерии, систем противоракетной обороны и тому подобное, — подчеркнул президент.

Он добавил, что каждая партия такого вооружения от западных партнеров – спасенные жизни украинцев.

– И каждый день задержки или отложение решений – возможность для российских военных убивать украинцев или разрушать наши города. Существует прямая зависимость: чем больше мощного оружия мы получаем, тем быстрее можем освобождать наших людей, нашу землю, — заявил глава государства, отметив, что украинцы ждут освобождения временно оккупированных войсками РФ территорий.

Другими темами переговоров, по словам Зеленского, были: экономическая поддержка Украины, послевоенное восстановление нашего государства, противодействие продовольственному кризису, спровоцированному РФ, дальнейшее санкционное давление на Россию, евроинтеграция Украины.

Президент отметил, что визит четырех лидеров в Киев и переговоры доказали, что главная сила “и наиболее эффективное оружие” сейчас – это объединение.

Зеленский напомнил, что во время прибытия лидеров в Киеве звучала воздушная тревога, как и в большинстве областей Украины.

– Это значит, что Россия не выбирает, кому и когда угрожать. Российская агрессия против Украины – это агрессия против всей объединенной Европы, против каждого из нас, против наших общих ценностей. И только объединенным должен быть и наш ответ, – выразил уверенность президент.