Июнь, 19 в 14:12

Сотрудники ФСБ приходят на работу и домой к родственникам погибших членов экипажа крейсера Москва и угрожают им уголовной ответственностью за разглашение государственной тайны.

“Разъяснительную работу” начали проводить после того, как узнали, что родственники хотят обнародовать информацию о погибших в СМИ, отмечают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Кроме того, родных погибших моряков отказываются принимать не только в командованиях Военно-морского и Черноморского флота РФ, но и в органах власти и социального обеспечения.

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– Их направляют к группе психологов, медиков и юристов, специально созданной для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках, – отмечают украинские разведчики.

27 членов экипажа затонувшего крейсера Москва, среди которых 19 срочников, до сих пор числятся пропавшими без вести.

В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.

– Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, который, в нарушение устава, одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Вроде бы он получил такой приказ после взрывов на корабле, – добавляют в ГУР.

Ранее специально созданная группа психологов, медиков и юристов угрожала родственникам невыплатой компенсаций в случае разглашения какой-либо информации о погибших моряках.

Напомним, что флагман Черноморского флота РФ – крейсер Москва – загорелся и затонул после поражения двумя ракетами Р-360 Нептун 13 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.

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