Приходять на роботу й додому: ФСБ погрожує рідним загиблих моряків із крейсера Москва

Червень, 19 в 14:12

Співробітники ФСБ приходять на роботу й додому до родичів загиблих членів екіпажу крейсера Москва й погрожують їм кримінальною відповідальністю за розголошення державної таємниці.

“Роз’яснювальну роботу” почали проводити після того, як довідались, що родичі хочуть оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, зазначають у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, рідних загиблих моряків відмовляються приймати не лише в командуваннях Військово-морського флоту та Чорноморського РФ, а й в органах влади та соціального забезпечення.

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– Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів, яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків, – зауважують українські розвідники.

27 членів екіпажу затонулого крейсера Москва, серед яких 19 строковиків, дотепер вважаються зниклими безвісті.

У Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева.

– Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який, порушуючи статут, одним із перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Нібито він отримав такий наказ після вибухів на кораблі, – додають в ГУР.

Раніше спеціальна створена група психологів, медиків та юристів погрожувала родичам невиплатою компенсацій у разі розголошення будь-якої інформації про загиблих моряків.

Нагадаємо, що флагман Чорноморського флоту РФ – крейсер Москва – зайнявся та затонув після ураження двома ракетами Р-360 Нептун 13 квітня.

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