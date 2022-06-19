Июнь, 19 в 12:14

Российские захватчики ночью 19 июня снова атаковали Одесскую область двумя ракетами типа Оникс. Их выпустили из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

— Одесская область ночью вновь атакована двумя ракетами типа Оникс, выпущенными из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму, — отметил он.

По словам Братчука, враг пытается максимально разрушить инфраструктуру регионов, где не ведутся боевые действия, чтобы оказывать психологическое давление на население и подрывать экономические и стратегические резервы государства.

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Он добавил, что Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеские ракеты.

Напомним, что ночью 18 июня ПВО также уничтожили две российские крылатые ракеты над Одесской областью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Братчук