Росіяни вночі обстріляли Одещину двома ракетами Онікс: їх збили ППО
Російські загарбники вночі 19 червня знов атакували Одеську область двома ракетами типу Онікс. Їх випустили з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
– Одещину вночі знов атаковано двома ракетами типу Онікс, випущеними з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, – зазначив він.
За словами Братчука, ворог намагається максимально зруйнувати інфраструктуру регіонів, де не ведеться бойових дій, аби здійснювати психологічний тиск на населення і підривати економічні та стратегічні резерви держави.
Він додав, що сили протиповітряної оборони знищили ворожі ракети.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.