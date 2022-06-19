Червень, 19 в 12:14

Російські загарбники вночі 19 червня знов атакували Одеську область двома ракетами типу Онікс. Їх випустили з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

– Одещину вночі знов атаковано двома ракетами типу Онікс, випущеними з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму, – зазначив він.

За словами Братчука, ворог намагається максимально зруйнувати інфраструктуру регіонів, де не ведеться бойових дій, аби здійснювати психологічний тиск на населення і підривати економічні та стратегічні резерви держави.

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Він додав, що сили протиповітряної оборони знищили ворожі ракети.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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