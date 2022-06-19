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Факты / Украина

Отказываются от исполнения приказов целыми подразделениями – британская разведка об армии РФ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Отказываются от исполнения приказов целыми подразделениями – британская разведка об армии РФ
Фото: Depositphotos

Россию ограничивает в достижении оперативных целей на фронте моральное состояние военных.

Такое предположение сделала разведка Министерства обороны Великобритании.

– Очевидно, многих военных разных рангов волнуют цели войны, – отмечают в британской разведке.

В оборонном ведомстве добавляют, что до сих пор случаются отказы от исполнения приказов целыми подразделениями армии РФ, а также вооруженные противостояния между офицерами и рядовыми.

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Причины низкого морального духа, предполагают в Минобороны Великобритании, кроются в плохом руководстве, ограниченных возможностях для ротации подразделений вне боя, значительных потерях, боевом стрессе, плохом материально-техническом обеспечении и проблемах с оплатой труда.

В настоящее время, добавляют в Минобороны Великобритании, с обеих сторон происходят мощные артиллерийские обстрелы к северу, востоку и югу от северодонецкого кармана.

Однако перемен на линии фронта не зафиксировано.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 116-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

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