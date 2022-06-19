Отказываются от исполнения приказов целыми подразделениями – британская разведка об армии РФ
Россию ограничивает в достижении оперативных целей на фронте моральное состояние военных.
Такое предположение сделала разведка Министерства обороны Великобритании.
– Очевидно, многих военных разных рангов волнуют цели войны, – отмечают в британской разведке.
В оборонном ведомстве добавляют, что до сих пор случаются отказы от исполнения приказов целыми подразделениями армии РФ, а также вооруженные противостояния между офицерами и рядовыми.
Причины низкого морального духа, предполагают в Минобороны Великобритании, кроются в плохом руководстве, ограниченных возможностях для ротации подразделений вне боя, значительных потерях, боевом стрессе, плохом материально-техническом обеспечении и проблемах с оплатой труда.
В настоящее время, добавляют в Минобороны Великобритании, с обеих сторон происходят мощные артиллерийские обстрелы к северу, востоку и югу от северодонецкого кармана.
Однако перемен на линии фронта не зафиксировано.
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Источник: Ministry of Defence