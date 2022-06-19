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Факти / Україна

Відмовляються від виконання наказів цілими підрозділами – британська розвідка про армію РФ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Відмовляються від виконання наказів цілими підрозділами – британська розвідка про армію РФ
Фото: Depositphotos

Росію обмежує в досягненні оперативних цілей на фронті моральний стан її військових.

Таке припущення зробила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

– Очевидно, багатьох військових різних рангів бентежать цілі війни, – зазначають у британській розвідці.

В оборонному відомстві додають, що досі трапляються випадки відмов від виконання наказів цілими підрозділами армії РФ, а також збройні протистояння між офіцерами та рядовими.

Зараз дивляться

Причини низького морального духу, припускають у Міноборони Великої Британії, криються в поганому керівництві, обмежених можливостях для ротації підрозділів поза боєм, значних втратах, бойовому стресі, поганому матеріально-технічному забезпеченні та проблемах з оплатою праці.

Нині, додають у Міноборони Великої Британії, з обох сторін відбуваються потужні артилерійські обстріли на північ, схід та південь від сєвєродонецької кишені.

Однак змін на лінії фронту не зафіксовано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 116-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

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