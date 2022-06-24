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Факти / Україна

На Миколаївщині окупанти влучили ракетою у вуличний туалет

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Окупанти влучили ракетою у туалет
Фото: Факти ICTV

На Миколаївщині російські окупанти влучили у вуличний туалет, намагаючись поцілити в одну з телевеж.

Про це повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. За його словами, вранці 24 червня росіяни атакували передмістя з важкої ствольної артилерії та, ймовірно, ракетного комплексу Точка-У, з напрямку окупованих територій Херсонщини.

Внаслідок цього було пошкоджено територію та кілька автівок цивільного автопідприємства.

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– Намагаючись поцілити в одну з телевеж, рашисти епічно вчергове влучили у вуличну вбиральню. Зусиллями кремлівських пропагандистів телевізійне мовлення в голові окупантів тісно поєднане зі змістом вбиральні, – відзначили в оперативному командуванні.

Згодом відео знищеної вбиральні показав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що 20 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, внаслідок чого було зруйновано пляжний туалет.

А у квітні росіяни розвалили вуличний туалет неподалік від міста Гуляйполе Запорізької області.  Тоді вони випустили високоточну ракету Х-29, яка зазвичай використовується для ліквідації бетонних конструкцій, кораблів та підводних човнів.

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