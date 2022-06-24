Июнь, 24 в 6:44

Российские войска, вероятнее всего, достигли южных окрестностей Лисичанска Луганской области.

Такое предположение сделали эксперты Института изучения войны (ISW).

Согласно данным аналитиков, россияне также, очевидно, усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват и областного центра, и соседнего Лисичанска.

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Кроме того, в Институте изучения войны отмечают, что армия РФ, вероятно, успешно перекрыла украинские линии связи вдоль трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск, и использует недавние достижения вдоль шоссе для усиления штурма Лисичанска.

– Эти “достижения” вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще больше ухудшат российские возможности, – убеждены в ISW.

Специалисты прогнозируют, что российские наступательные операции могут остановиться в ближайшие недели независимо от того, захватят они районы Северодонецка и Лисичанска или нет.

Этот факт, добавляют в ISW, поможет украинским силам начать контрнаступление.

– Идеологическая зацикленность Кремля на захвате Северодонецка, как и предыдущая осада Азовстали, вероятно, нанесет окончательный ущерб российским возможностям в будущих продвижениях в Украине. И битва под Северодонецком не будет решающей победой россиян, – отмечают аналитики.

Есть информация у экспертов и о том, что российские захватчики продолжают попытки оцепить украинскую группировку в Горском, Золотом и могут продолжать движение, чтобы взять под контроль эти населенные пункты.

Имеют свое видение аналитики и относительно угрозы со стороны Беларуси, где до 1 июля продолжаются мобилизационные учения вдоль украинской границы.

В ISW считают, что белорусские силы вряд ли вступят в войну в Украине из-за их низких возможностей и негативных внутренних последствий военного участия со стороны России.

Между тем на Юге, добавляют в Институте изучения войны, российские войска накопили технику и продолжают наращивать оборонный потенциал вдоль южной оси.

Напомним, что 23 июня разведка Министерства обороны Великобритании заявила, что российским войскам удалось продвинуться за последние четыре дня более чем на 5 км к Лисичанску.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

Фото: Сергей Гайдай