РФ на околицях Лисичанська, але навряд чи матиме перевагу – експерти

Червень, 24 в 6:44

Російські війська, найімовірніше, досягли південних околиць Лисичанська Луганської області.

Таке припущення зробили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, росіяни також, очевидно, посилюють своє угруповання навколо Сєвєродонецька, щоб завершити захоплення і обласного центру, і сусіднього Лисичанська.

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Крім того, в Інституті вивчення війни зазначають, що армія РФ, імовірно, успішно перекрила українські лінії зв’язку вздовж траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ, і використовує нещодавні досягнення вздовж шосе для посилення штурму Лисичанська.

– Ці “здобутки” навряд чи забезпечать російським силам вирішальну перевагу в подальших операціях в Україні та ще більше погіршать російські можливості, – переконані в ISW.

Фахівці прогнозують, що російські наступальні операції можуть зупинитися найближчими тижнями незалежно від того, захоплять вони райони Сєвєродонецька та Лисичанська чи ні.

Цей факт, додають в ISW, допоможе українським силам розпочати розважливі контрнаступи.

– Ідеологічна зацикленість Кремля на захопленні Сєвєродонецька, як і попередня облога Азовсталі, імовірно, завдасть остаточної шкоди російським можливостям у майбутніх просуваннях в Україні. І битва під Сєвєродонецьком не буде вирішальною перемогою росіян, – наголошують аналітики.

Є інформація в ISW і про те, що російські загарбники продовжують спроби оточити українське угруповання в Гірському, Золотому та можуть продовжувати рух, щоб взяти під контроль ці населені пункти.

Мають своє бачення експерти й щодо загрози з боку Білорусі, де до 1 липня тривають мобілізаційні навчання вздовж українського кордону.

У ISW вважають, що білоруські сили навряд чи вступлять у війну в Україні через їхні низькі можливості та негативні внутрішні наслідки військової участі з боку Росії.

Тим часом на Півдні, додають в Інституті вивчення війни, російські війська накопичили техніку та продовжують нарощувати оборонний потенціал уздовж південної осі.

Нагадаємо, що 23 червня розвідка Міністерства оборони Великої Британії заявила, що російським військам вдалося просунутися за останні чотири дні на понад 5 км до Лисичанська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 121-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: Сергій Гайдай