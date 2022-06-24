Июнь, 24 в 9:01

Российские оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил утром 24 июня.

К таким действиям россияне прибегают ради логистического обеспечения.

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Пока же на Запорожском направлении, равно как и на Авдеевском и Кураховском, армия РФ к активным боевым действиям не прибегает.

Накануне российские захватчики обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка.

Таким образом РФ стремится помешать перебрасыванию резервов на угрожающие направления.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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