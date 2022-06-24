Россияне пытаются разминировать акваторию порта в Бердянске – Генштаб ВСУ
Российские оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил утром 24 июня.
К таким действиям россияне прибегают ради логистического обеспечения.
Пока же на Запорожском направлении, равно как и на Авдеевском и Кураховском, армия РФ к активным боевым действиям не прибегает.
Накануне российские захватчики обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка.
Таким образом РФ стремится помешать перебрасыванию резервов на угрожающие направления.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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