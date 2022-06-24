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Факти / Україна

Росіяни намагаються розмінувати акваторію порту в Бердянську – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
порт Бердянська
Фото: Depositphotos

Російські окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив вранці 24 червня.

До таких дій росіяни вдаються задля логістичного забезпечення.

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Поки ж на Запорізькому напрямку, так само, як і на Авдіївському та Курахівському, армія РФ до активних бойових дій не вдається.

Напередодні російські загарбники обстрілювали позиції українських військових у районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка.

Таким чином РФ прагне завадити перекиданню резервів на загрозливі напрямки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 121-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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