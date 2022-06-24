Росіяни намагаються розмінувати акваторію порту в Бердянську – Генштаб ЗСУ
Російські окупанти намагаються розмінувати акваторію морського порту Бердянськ.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив вранці 24 червня.
До таких дій росіяни вдаються задля логістичного забезпечення.
Поки ж на Запорізькому напрямку, так само, як і на Авдіївському та Курахівському, армія РФ до активних бойових дій не вдається.
Напередодні російські загарбники обстрілювали позиції українських військових у районах населених пунктів Авдіївка, Уманське, Веселе, Новобахмутівка, Гуляйпільське, Білогір’я та Староукраїнка.
Таким чином РФ прагне завадити перекиданню резервів на загрозливі напрямки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 121-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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