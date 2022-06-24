Украина за 4 месяца войны уничтожила более 34,5 тыс. солдат РФ – ВСУ
Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще около сотни российских захватчиков.
Наибольшие потери враг понес на Славянском и Бахмутском направлениях.
В целом за четыре месяца полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 34 530.
23 июня Вооруженные силы Украины уничтожили по три единицы вражеских танков и артиллерийских систем, по пять единиц боевых бронированных машин, а также автомобильной техники и автоцистерн.
Кроме того, у россиян стало меньше на одну единицу реактивных систем залпового огня и два беспилотника.
Потери РФ на 24 июня 2022
- личного состава – около 34 530 (+100),
- танков ‒ 1 507 (+3),
- боевых бронированных машин – 3 637 (+5),
- артиллерийских систем – 759 (+3),
- реактивных систем залпового огня – 241 (+1),
- средств противовоздушной обороны – 99,
- самолетов – 216,
- вертолетов – 183,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 622 (+2),
- крылатых ракет ‒ 137,
- кораблей (катеров) ‒ 14,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 553 (+5),
- специальной техники – 60.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.