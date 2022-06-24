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Факты / Украина

Украина за 4 месяца войны уничтожила более 34,5 тыс. солдат РФ – ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще около сотни российских захватчиков.

Наибольшие потери враг понес на Славянском и Бахмутском направлениях.

В целом за четыре месяца полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 34 530.

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23 июня Вооруженные силы Украины уничтожили по три единицы вражеских танков и артиллерийских систем, по пять единиц боевых бронированных машин, а также автомобильной техники и автоцистерн.

Кроме того, у россиян стало меньше на одну единицу реактивных систем залпового огня и два беспилотника.

Потери РФ на 24 июня 2022

  • личного состава – около 34 530 (+100),
  • танков ‒ 1 507 (+3),
  • боевых бронированных машин – 3 637 (+5),
  • артиллерийских систем – 759 (+3),
  • реактивных систем залпового огня – 241 (+1),
  • средств противовоздушной обороны – 99,
  • самолетов – 216,
  • вертолетов – 183,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 622 (+2),
  • крылатых ракет ‒ 137,
  • кораблей (катеров) ‒ 14,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 553 (+5),
  • специальной техники – 60.

Втрати Росії у літаках та гелікоптерах

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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