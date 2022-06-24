Июнь, 24 в 9:16

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще около сотни российских захватчиков.

Наибольшие потери враг понес на Славянском и Бахмутском направлениях.

В целом за четыре месяца полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился ориентировочно на 34 530.

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23 июня Вооруженные силы Украины уничтожили по три единицы вражеских танков и артиллерийских систем, по пять единиц боевых бронированных машин, а также автомобильной техники и автоцистерн.

Кроме того, у россиян стало меньше на одну единицу реактивных систем залпового огня и два беспилотника.

Потери РФ на 24 июня 2022

личного состава – около 34 530 (+100),

танков ‒ 1 507 (+3),

боевых бронированных машин – 3 637 (+5),

артиллерийских систем – 759 (+3),

реактивных систем залпового огня – 241 (+1),

средств противовоздушной обороны – 99,

самолетов – 216,

вертолетов – 183,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 622 (+2),

крылатых ракет ‒ 137,

кораблей (катеров) ‒ 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 553 (+5),

специальной техники – 60.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 121-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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