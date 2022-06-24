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Факти / Україна

Україна за 4 місяці війни знищила понад 34,5 тис. солдатів РФ – ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові протягом минулої доби ліквідували ще близько сотні російських загарбників.

Найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському та Бахмутському напрямках.

Загалом за чотири місяці повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 34 530.

Зараз дивляться

Упродовж 23 червня Збройні сили України знищили по три одиниці ворожих танків та артилерійських систем, по п’ять одиниць бойових броньованих машин, а також автомобільної техніки та автоцистерн.

Крім того, у росіян стало менше на одну одиницю реактивних систем залпового вогню та два безпілотники.

Втрати РФ на 24 червня 2022

  • особового складу – близько 34 530 (+100),
  • танків ‒ 1 507 (+3),
  • бойових броньованих машин – 3 637 (+5),
  • артилерійських систем – 759 (+3),
  • реактивних систем залпового вогню ‒ 241 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 99,
  • літаків – 216,
  • гелікоптерів – 183,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 622 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 137,
  • кораблів (катерів) ‒ 14,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5),
  • спеціальної техніки ‒ 60.

Втрати Росії у літаках та гелікоптерах

Повномасштабна війна в Україні триває вже 121-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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