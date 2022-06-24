Україна за 4 місяці війни знищила понад 34,5 тис. солдатів РФ – ЗСУ

Червень, 24 в 9:16

Українські військові протягом минулої доби ліквідували ще близько сотні російських загарбників.

Найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському та Бахмутському напрямках.

Загалом за чотири місяці повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився орієнтовно на 34 530.

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Упродовж 23 червня Збройні сили України знищили по три одиниці ворожих танків та артилерійських систем, по п’ять одиниць бойових броньованих машин, а також автомобільної техніки та автоцистерн.

Крім того, у росіян стало менше на одну одиницю реактивних систем залпового вогню та два безпілотники.

Втрати РФ на 24 червня 2022

особового складу – близько 34 530 (+100),

танків ‒ 1 507 (+3),

бойових броньованих машин – 3 637 (+5),

артилерійських систем – 759 (+3),

реактивних систем залпового вогню ‒ 241 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 99,

літаків – 216,

гелікоптерів – 183,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 622 (+2),

крилатих ракет ‒ 137,

кораблів (катерів) ‒ 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 553 (+5),

спеціальної техніки ‒ 60.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 121-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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