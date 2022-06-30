Черный четверг для РФ. Под Мариуполем на мини подорвался десантный катер
Требует проверки
В СМИ сообщают, что под Мариуполем на мини подорвался десантный катер ЧФ Д-106.
– Черный четверг для России. И это только начало, – говорится в сообщении.
Официального подтверждения информации пока нет.
Напомним, что в апреле украинские военные уничтожили флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер Москва. Удар по крейсеру Москва Вооруженные силы Украины нанесли двумя ракетами Нептун. Удар привел к детонированию боеприпасов на судне, и оно затонуло.
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