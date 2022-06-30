Черный четверг для РФ. Под Мариуполем на мини подорвался десантный катер

Июнь, 30 в 13:02

В СМИ сообщают, что под Мариуполем на мини подорвался десантный катер ЧФ Д-106.

– Черный четверг для России. И это только начало, – говорится в сообщении.

Официального подтверждения информации пока нет.

Напомним, что в апреле украинские военные уничтожили флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер Москва. Удар по крейсеру Москва Вооруженные силы Украины нанесли двумя ракетами Нептун. Удар привел к детонированию боеприпасов на судне, и оно затонуло.