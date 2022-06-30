Чорний четвер для РФ. Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер

Червень, 30 в 13:02

Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106.

– Чорний четвер для Росії. І це тільки початок, – написали у ЗМІ.

Зі свого боку дану інформацію оприлюднив і спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на неназвані джерела, додавши, що інформація потребує підтвердження.

– Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проєкту 1176 року Акула чорноморського флоту Д-106. Чекаємо на підтвердження, – написав Братчук у Telegram.

Офіційного підтвердження інформації поки що немає.

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Нагадаємо, у квітні українські військові знищили флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер Москва. Ударів по крейсеру Москва Збройні сили України завдали двома ракетами Нептун. Атака призвела до детонування боєприпасів на судні, і воно затонуло.

А нещодавно українські військові знищили чергове російське судно в акваторії Чорного моря – катер типу Серна.

Джерело: Сергій Братчук