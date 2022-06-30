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Факти / Україна

Під Херсоном українська артилерія влучила по скупченню російських офіцерів – Арестович

Ілля Нежигай, редактор стрічки
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олексій арестович
Фото: Офіс президента

Збройні сили України вдарили по скупченню старших офіцерів Російської Федерації на Херсонському напрямку.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, в результаті удару українських артилеристів “полягло чимало пацанів із двома дірками у погонах”.

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– На Херсонському напрямку у нас особливого руху немає, зате є свято нашої артилерії. Тільки за сьогодні там сім великих ударів по скупченням живої сили, техніки та боєкомплекту. І найголовніше – вчора там накрили нараду старших офіцерів в одному готельному комплексі. Думаю, чимало там полягло, – сказав Олексій Арестович.

Раніше Арестович заявив, що масовані обстріли українських міст з боку РФ, зокрема Харкова і Миколаєва, триватимуть не менш як тиждень-півтора, після чого, можливо, російські військові зрозуміють безперспективність таких обстрілів.

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Джерело: Фейгин Live

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