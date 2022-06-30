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Факты / Украина

При отходе ВСУ из Северодонецка ни один украинский военный не пострадал — Гайдай

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
При отходе ВСУ из Северодонецка ни один украинский военный не пострадал — Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире Єдиних новин заявил, что при отходе из Северодонецка ни один украинский военный не погиб.

По его словам, уход ВСУ из города был произведен по плану.

– Все прошло централизованно, по плану, не было самовольного ухода. Все, что нужно было для ухода – от строительных материалов до лодок, тросов – мы обеспечили всем. Во время отхода не было ни одного погибшего, — сообщил он.

Гайдай добавил, что украинские защитники выполнили свою миссию на 100%.

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– Защитники выполнили свою миссию в Северодонецке. И по времени, сколько сдерживали врага, и по поражению, которое наносили врагу в технике и личном составе, это все выполнено и перевыполнено. Там все ребята молодцы, – говорит председатель ОВА.

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Напомним, что 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о выходе ВСУ из Северодонецка, поскольку находиться на разбитых позициях нет смысла.

В настоящее время в Северодонецке Луганской области осталось около 7-8 тыс. человек.

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