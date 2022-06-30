При відході ЗСУ із Сєвєродонецька жоден український військовий не постраждав – Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі Єдиних новин заявив, що при відході із Сєвєродонецька жоден український військовий не загинув.
За його словами, відхід ЗСУ з міста відбувся за планом.
– Все пройшло централізовано, за планом, не було самовільного відходу. Все, що потрібно було для відходу — від будівельних матеріалів до човнів, тросів — ми забезпечили всім. Під час відходу не було жодного загиблого, — повідомив він.
Гайдай додав, що українські захисники виконали свою місію на 100%.
– Захисники виконали свою місію у Сєвєродонецьку. І за часом, скільки стримували ворога, і за ураженням, яке завдавали ворогові в техніці та особовому складі, це все виконано та перевиконано. Там усі хлопці молодці, — каже голова ОВА.
Нагадаємо, що 24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про вихід ЗСУ із Сєвєродонецька, оскільки перебувати на розбитих позиціях немає сенсу.
На даний момент у Сєвєродонецьку Луганської області залишилося близько 7-8 тис. людей.