Июнь, 30 в 6:51

Российские захватчики продолжают вести наступательные операции к северу от Харькова. Это указывает на то, что Кремль имеет амбиции относительно территорий, кроме Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW). По их данным, такое расширение войск уменьшает наступательную силу России на более важных направлениях.

– Продолжение российских наступательных операций вокруг Харькова тратит ограниченные наступательные боевые возможности России для чрезвычайно ограниченных достижений, – отметили в отчете.

Аналитики считают, что перенаправление российской боевой силы на второстепенные театры боевых действий может ускорить завершение российского наступления на Донбассе.

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По данным ISW, оккупанты 29 июня провели штурм Дементиевки, примерно в 15 км севернее Харькова. Также они вели бои за контроль над Большими Проходами, Цуповкой, Питомником, Русской Лозовой и обстреливали районы Харькова.

— Постоянные бои за контроль над такими населенными пунктами севернее Харькова наводят на мысль о том, что, хотя Кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится установить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей, — говорят аналитики.

Также в ISW добавили, что армия РФ продолжила наступательные действия на Славянск. Они также продолжали наступать на Лисичанск и добились незначительных успехов к востоку от Бахмута.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW

Фото: Генштаб ВСУ