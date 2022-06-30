Россия до сих пор имеет территориальные амбиции и претендует не только на Донбасс — ISW
Российские захватчики продолжают вести наступательные операции к северу от Харькова. Это указывает на то, что Кремль имеет амбиции относительно территорий, кроме Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW). По их данным, такое расширение войск уменьшает наступательную силу России на более важных направлениях.
– Продолжение российских наступательных операций вокруг Харькова тратит ограниченные наступательные боевые возможности России для чрезвычайно ограниченных достижений, – отметили в отчете.
Аналитики считают, что перенаправление российской боевой силы на второстепенные театры боевых действий может ускорить завершение российского наступления на Донбассе.
По данным ISW, оккупанты 29 июня провели штурм Дементиевки, примерно в 15 км севернее Харькова. Также они вели бои за контроль над Большими Проходами, Цуповкой, Питомником, Русской Лозовой и обстреливали районы Харькова.
— Постоянные бои за контроль над такими населенными пунктами севернее Харькова наводят на мысль о том, что, хотя Кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится установить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей, — говорят аналитики.
Также в ISW добавили, что армия РФ продолжила наступательные действия на Славянск. Они также продолжали наступать на Лисичанск и добились незначительных успехов к востоку от Бахмута.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ISW
Фото: Генштаб ВСУ