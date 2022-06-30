Червень, 30 в 6:51

Російські загарбники продовжують вести наступальні операції на північ від Харкова. Це свідчить про те, що Кремль має амбіції щодо територій, окрім Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW). За їхніми даними, таке розширення військ зменшує наступальну силу Росії на більш важливих напрямках.

– Продовження російських наступальних операцій навколо Харкова витрачає обмежені наступальні бойові можливості Росії для надзвичайно обмежених досягнень, – зазначили у звіті.

Аналітики вважають, що перенаправлення російської бойової сили на другорядні театри бойових дій може прискорити завершення російського наступу на Донбасі.

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За даними ISW, окупанти 29 червня провели штурм Дементіївки, приблизно за 15 км на північ від Харкова. Також вони вели бої за контроль над Великими Проходами, Цупівкою, Питомником, Руською Лозовою та обстрілювали райони Харкова.

– Постійні бої за контроль над такими населеними пунктами на північ від Харкова наводять на думку про те, що, хоча Кремль стверджує, що віддає пріоритет захопленню Донбасу, він також прагне встановити контроль над українською територією за межами Донецької та Луганської областей, – кажуть аналітики.

Також в ISW додали, що армія РФ продовжила наступальні дії на Слов’янськ. Вони також продовжували наступати на Лисичанськ і досягли незначних успіхів на схід від Бахмута.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 127-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: Генштаб ЗСУ