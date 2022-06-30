Червень, 30 в 8:33

Військові комісаріати Брестської та Гомельської областей Білорусі вивчають можливості провести приховану мобілізацію населення.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За їхніми даними, на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

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– За наявною інформацією, військові комісаріати зазначених областей вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення, – зазначили у Генштабі.

Також військові додали, що на Слов’янському напрямку окупанти проводять перегрупування військ та обороняються. Здійснюють обстріли з артилерії різних калібрів у районах Мазанівки, Дубровного та Краснопілля.

Крім того, українські захисники зупинили наступ на Бахмутському напрямку та відбили штурм у районі Дементіївки на Харківщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 127-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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