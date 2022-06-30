В Білорусі вивчають, як провести приховану мобілізацію – Генштаб ЗСУ
Військові комісаріати Брестської та Гомельської областей Білорусі вивчають можливості провести приховану мобілізацію населення.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За їхніми даними, на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.
– За наявною інформацією, військові комісаріати зазначених областей вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення, – зазначили у Генштабі.
Також військові додали, що на Слов’янському напрямку окупанти проводять перегрупування військ та обороняються. Здійснюють обстріли з артилерії різних калібрів у районах Мазанівки, Дубровного та Краснопілля.
Крім того, українські захисники зупинили наступ на Бахмутському напрямку та відбили штурм у районі Дементіївки на Харківщині.
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