ВСУ отбили российские атаки на Харьковщине и Донетчине — Генштаб
Украинские защитники остановили наступление на Бахмутском направлении и отбили штурм в районе Дементиевки на Харьковщине.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.
– Защитники подавили попытку вражеского штурма в районе населенного пункта Дементиевка. Оккупанты отошли. Нанесли авиационные удары вблизи Прудянки и Верхнего Салтова, — отметили в Генштабе.
По их данным, на Харьковском направлении россияне обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, населенные пункты Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное.
В то же время на Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Берестового, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского.
ВСУ остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.
Кроме того, о том, что 29 июня оккупанты провели штурм Дементиевки, отмечали в Институте изучения войны. Они считают, что РФ имеет амбиции относительно территорий, кроме Донецкой и Луганской областей.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 127-е сутки.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ