Июнь, 30 в 7:53

Украинские защитники остановили наступление на Бахмутском направлении и отбили штурм в районе Дементиевки на Харьковщине.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

– Защитники подавили попытку вражеского штурма в районе населенного пункта Дементиевка. Оккупанты отошли. Нанесли авиационные удары вблизи Прудянки и Верхнего Салтова, — отметили в Генштабе.

По их данным, на Харьковском направлении россияне обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, населенные пункты Питомник, Украинка, Победа, Дементиевка, Прудянка, Коробочкино и Рубежное.

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В то же время на Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Берестового, Покровского и Звоновки и авиационный удар в районе Покровского.

ВСУ остановили наступление и нанесли оккупантам значительные потери в районах населенных пунктов Клиновое и Новолуганское, а также отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. В обоих случаях враг отошел.

Кроме того, о том, что 29 июня оккупанты провели штурм Дементиевки, отмечали в Институте изучения войны. Они считают, что РФ имеет амбиции относительно территорий, кроме Донецкой и Луганской областей.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ