Более сотни Гб данных: пограничники получили информацию о подразделении РФ из-под Москвы
Украинские пограничники при выполнении задач в Черниговской области обнаружили внешний накопитель с данными о военных РФ, участвовавших в полномасштабной войне против Украины.
Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины, на носителе информации находились документы одной из российских воинских частей.
Проанализировав их, пограничники установили, что речь идет о зенитно-артиллерийском подразделении РФ, которое дислоцируется в Московской области и участвовало в боях на территории Украины.
В общей сложности речь идет о более чем сотне гигабайт данных, которые содержал обнаруженный цифровой носитель.
– Такая информация поможет установить военнослужащих, причастных к вооруженному вторжению в Украину. В частности, правоохранители нашли штатно-должностное расписание с биографическими данными российских военных, техническую документацию вооружения и военной техники, — отметили в ГПСУ.
Кроме того, на диске находились:
• документы об участии в военных учениях, в частности в начале 2022 года, и боевой готовности;
• карты и другая служебная документация;
• фотографии, характеристики, копии паспортов и других документов российских оккупантов.
Некоторые из этих документов имели гриф Секретно.
ГПСУ также обнародовала видео с кадрами “будней” российских захватчиков, которые, вероятно, были обнаружены на цифровом носителе.
В ведомстве подчеркнули, что все оккупанты рано или поздно будут привлечены к ответственности за многочисленные военные преступления против Украины и украинцев.
Как известно, Министерство иностранных дел Украины вместе с партнерами создало онлайн-архив военных преступлений, совершенных армией РФ с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.
В этом архиве задокументированные военные преступления разделены на семь категорий: убийство невиновных; нападения на гражданское население или гражданские объекты; разрушение населенных пунктов; заложники и пытки; депортация; нападение на религию и культуру; изнасилования.