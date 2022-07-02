Июль, 02 в 14:38

Украинские пограничники при выполнении задач в Черниговской области обнаружили внешний накопитель с данными о военных РФ, участвовавших в полномасштабной войне против Украины.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины, на носителе информации находились документы одной из российских воинских частей.

Проанализировав их, пограничники установили, что речь идет о зенитно-артиллерийском подразделении РФ, которое дислоцируется в Московской области и участвовало в боях на территории Украины.

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В общей сложности речь идет о более чем сотне гигабайт данных, которые содержал обнаруженный цифровой носитель.

– Такая информация поможет установить военнослужащих, причастных к вооруженному вторжению в Украину. В частности, правоохранители нашли штатно-должностное расписание с биографическими данными российских военных, техническую документацию вооружения и военной техники, — отметили в ГПСУ.

Кроме того, на диске находились:

• документы об участии в военных учениях, в частности в начале 2022 года, и боевой готовности;

• карты и другая служебная документация;

• фотографии, характеристики, копии паспортов и других документов российских оккупантов.

Некоторые из этих документов имели гриф Секретно.

ГПСУ также обнародовала видео с кадрами “будней” российских захватчиков, которые, вероятно, были обнаружены на цифровом носителе.

В ведомстве подчеркнули, что все оккупанты рано или поздно будут привлечены к ответственности за многочисленные военные преступления против Украины и украинцев.

Как известно, Министерство иностранных дел Украины вместе с партнерами создало онлайн-архив военных преступлений, совершенных армией РФ с начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

В этом архиве задокументированные военные преступления разделены на семь категорий: убийство невиновных; нападения на гражданское население или гражданские объекты; разрушение населенных пунктов; заложники и пытки; депортация; нападение на религию и культуру; изнасилования.