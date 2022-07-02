Липень, 02 в 14:38

Українські прикордонники під час виконання завдань на Чернігівщині виявили зовнішній накопичувач із даними про військових РФ, які брали участь у повномасштабній війні проти України.

Як поінформували в пресцентрі Державної прикордонної служби України, на носії інформації знаходилися документи однієї з російських військових частин.

Проаналізувавши їх, прикордонники встановили, що йдеться про зенітно-артилерійський підрозділ РФ, який дислокується в Московській області та брав участь у боях на території України.

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Загалом йдеться про понад сотню гігабайт даних, які містив виявлений цифровий носій.

– Така інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну. Зокрема, правоохоронці знайшли штатно-посадовий розпис із біографічними даними російських військових, технічну документацію озброєння та військової техніки, – зазначили в ДПСУ.

Крім того, на диску містилися:

• документи щодо участі у військових навчаннях, зокрема на початку 2022 року, та бойової готовності;

• карти та інша службова документація;

• фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів російських окупантів.

Деякі із цих документів мали гриф “Таємно”.

ДПСУ також оприлюднила відео з кадрами “буднів” російських загарбників, які, ймовірно, були виявлені на цифровому носії.

У відомстві наголосили, що всі окупанти рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності за численні воєнні злочини проти України та українців.

Як відомо, Міністерство закордонних справ України разом із партнерами створило онлайн-архів воєнних злочинів, скоєних армією РФ від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

У цьому архіві задокументовані воєнні злочини поділені на сім категорій: вбивство невинних; напади на цивільне населення чи цивільні об’єкти; руйнування населених пунктів; заручники та тортури; депортація; напад на релігію та культуру; зґвалтування.