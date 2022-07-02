Вирішили скупатись у морі: на Одещині двоє чоловіків підірвались на міні
Під Одесою в курортному селищі після підриву на міні на побережжі загинув чоловік, інший – отримав контузію.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні Південь.
Спочатку в командуванні підтвердили загибель в результаті вибуху.
Згодом у місцевих Telegram-каналах повідомляли, що в селищі Кароліно-Бугаз на базі відпочинку двоє людей підірвалися на міні, одна загинула, друга контужена.
Пізніше ОК Південь підтвердив інформацію про загибель відпочивальників.
– На одному із пляжів Одещини чоловіча компанія вирішила відпочити, незважаючи на заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. Під час запливу в морі один з відпочивальників підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, його тіло витягли на берег без ознак життя, – йдеться у повідомленні.
Інший чоловік отримав контузію і легкі подряпини, від госпіталізації відмовився.
Військові неодноразово попереджали бажаючих відпочити на узбережжя Чорного моря, зокрема на узбережжях Одеської області, про мінну небезпеку. Тому купання у Чорному морі наразі заборонено.
Це не вперше, коли відпочивальники, нехтуючи заборонами та правилами безпеки, гинуть внаслідок бажання скупатись у Чорному морі. Так, у червні, на пляжах Одеської області на міні підірвався чоловік, який хотів відпочити разом із сім’єю.
Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки