Возле Мариуполя на мине подорвался российский десантный катер – трое солдат погибли
Украинская сторона получила подтверждение о подрыве на мине в акватории Мариуполя российского десантного катера проекта 1176 Акула Черноморского флота Д-106 30 июня.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в результате подрыва погибли трое российских моряков.
— Три моряка уже поют вместе с Кобзоном песни для рыб, — отметил Андрющенко.
Также советник мэра рассказал, что в Мариуполе сгорел склад с награбленным имуществом. Так, на Восточном в Левобережье оккупанты-мародеры обустроили склад награбленного в СТО.
– 2 июля около 17.00 награбленное вместе со складом вдруг запылало. МЧСники прилетели спасать “собственное” имущество, но не успели. Очередной мариупольский окурок отплатил грабителям, – говорит Андрющенко.
Напомним, что 30 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что под Мариуполем взорвался катер Акула. Тогда он сказал, что информация нуждается в подтверждении.
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Источник: Петр Андрющенко
Фото: Петр Андрющенко