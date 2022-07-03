Июль, 03 в 11:50

Украинская сторона получила подтверждение о подрыве на мине в акватории Мариуполя российского десантного катера проекта 1176 Акула Черноморского флота Д-106 30 июня.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в результате подрыва погибли трое российских моряков.

— Три моряка уже поют вместе с Кобзоном песни для рыб, — отметил Андрющенко.

Также советник мэра рассказал, что в Мариуполе сгорел склад с награбленным имуществом. Так, на Восточном в Левобережье оккупанты-мародеры обустроили склад награбленного в СТО.

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– 2 июля около 17.00 награбленное вместе со складом вдруг запылало. МЧСники прилетели спасать “собственное” имущество, но не успели. Очередной мариупольский окурок отплатил грабителям, – говорит Андрющенко.

Напомним, что 30 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что под Мариуполем взорвался катер Акула. Тогда он сказал, что информация нуждается в подтверждении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Петр Андрющенко

Фото: Петр Андрющенко