Липень, 03 в 11:50

Українська сторона отримала підтвердження про підрив на міні в акваторії Маріуполя російського десантного катера проєкту 1176 Акула чорноморського флоту Д-106 30 червня.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, внаслідок підриву загинули троє російських моряків.

– Три моряки вже співають разом з Кобзоном пісні для риб, – зазначив Андрющенко.

Також радник мера розповів, що в Маріуполі згорів склад окупантів з награбованим майном. Так, на Східному на Лівобережжі окупанти-мародери облаштували склад награбованого в складі СТО.

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– 2 липня близько 17.00 награбоване разом зі складом раптом запалало. МЧСники прилетіли рятувати “власне” майно, але не встигли. Черговий Маріупольский недопалок відплатив грабіжникам, – каже Андрющенко.

Нагадаємо, що 30 червня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що під Маріуполем підірвався катер Акула. Тоді він вказав, що інформація потребує підтвердження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

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Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко