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Факты / Украина

Бьют из вертолетов Ка-52: РФ пытается вернуть позиции в освобожденной Ивановке

Татьяна Забожко, редактор ленты
Бьют из вертолетов Ка-52: РФ пытается вернуть позиции в освобожденной Ивановке
Фото: Depositphotos

2 июля российские военные авиаударами пытались восстановить утраченные позиции в районе освобожденной Ивановки Херсонской области.

Из девяти примененных россиянами накануне ударов восемь пришлись по этому поселку.

Атаковала населенный пункт армия РФ пятью парами ударных вертолетов Ка-52.

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Также оккупанты пытались вести разведку боем в сторону Ивановки.

Однако подразделения, принадлежащие к ведомству Оперативного командования Юг, заставили захватчиков ретироваться.

В сторону Ольгиной россияне отошли на двух боевых бронированных Тиграх.

Бонусом к освобожденным территориям Вооруженные силы Украины захватили четыре трофейных боевых машины пехоты вблизи Ивановки.

Как объясняют в ОК Юг, враг сейчас пытается давить с воздуха, потому что имеет ограниченные возможности для маневра на суше:

– Украинские защитники достойно принимают тактику врага по усилению авиационных ударов.

Наши авиаторы нанесли пять ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти местам скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополья, Дудчан и Центрального.

Пока результаты доразведываются, но уже известно об обезвреживании:

  • 29 российских военных,
  • самоходной гаубицы Мста-С,
  • двух самоходных крупнокалиберных пушек Пион,
  • шести единиц бронированной техники.

Напомним, что 2 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об освобождении от российской оккупации Ивановки Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

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