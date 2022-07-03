Бьют из вертолетов Ка-52: РФ пытается вернуть позиции в освобожденной Ивановке
2 июля российские военные авиаударами пытались восстановить утраченные позиции в районе освобожденной Ивановки Херсонской области.
Из девяти примененных россиянами накануне ударов восемь пришлись по этому поселку.
Атаковала населенный пункт армия РФ пятью парами ударных вертолетов Ка-52.
Также оккупанты пытались вести разведку боем в сторону Ивановки.
Однако подразделения, принадлежащие к ведомству Оперативного командования Юг, заставили захватчиков ретироваться.
В сторону Ольгиной россияне отошли на двух боевых бронированных Тиграх.
Бонусом к освобожденным территориям Вооруженные силы Украины захватили четыре трофейных боевых машины пехоты вблизи Ивановки.
Как объясняют в ОК Юг, враг сейчас пытается давить с воздуха, потому что имеет ограниченные возможности для маневра на суше:
– Украинские защитники достойно принимают тактику врага по усилению авиационных ударов.
Наши авиаторы нанесли пять ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти местам скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополья, Дудчан и Центрального.
Пока результаты доразведываются, но уже известно об обезвреживании:
- 29 российских военных,
- самоходной гаубицы Мста-С,
- двух самоходных крупнокалиберных пушек Пион,
- шести единиц бронированной техники.
Напомним, что 2 июля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об освобождении от российской оккупации Ивановки Херсонской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг