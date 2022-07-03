Б’ють із гелікоптерів Ка-52: РФ намагається відновити позиції у звільненій Іванівці

Липень, 03 в 8:56

Упродовж 2 липня російські військові авіаударами намагались відновити втрачені позиції в районі звільненої Іванівки Херсонської області.

Із дев’яти застосованих росіянами напередодні ударів вісім прийшлись по цьому селищу.

Атакувала населений пункт армія РФ п’ятьма парами ударних гелікоптерів Ка-52.

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Також окупанти намагались вести розвідку боєм у бік Іванівки.

Однак підрозділи, що належать до відомства Оперативного командування Південь, змусили загарбників ретируватися.

У бік Ольгиного росіяни відійшли на двох бойових броньованих Тиграх.

Бонусом до звільнених територій Збройні сили України захопили чотири трофейні бойові машини піхоти поблизу Іванівки.

Як пояснюють в ОК Південь, ворог нині намагається тиснути з повітря, бо має обмежені можливості для маневру на суходолі:

– Українські захисники гідно приймають тактику ворога з посилення авіаційних ударів. Наші авіатори завдали п’яти ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п’ятьом осередкам скупчення ворожої сили в районах П’ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.

Наразі результати дорозвідуються, але вже відомо про знешкодження:

29 російських військових,

самохідної гаубиці Мста-С,

двох самохідних крупнокаліберних гармат Піон,

шести одиниць броньованої техніки.

Нагадаємо, що 2 липня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про звільнення від російської окупації Іванівки на Херсонщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь