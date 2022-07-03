Б’ють із гелікоптерів Ка-52: РФ намагається відновити позиції у звільненій Іванівці
Упродовж 2 липня російські військові авіаударами намагались відновити втрачені позиції в районі звільненої Іванівки Херсонської області.
Із дев’яти застосованих росіянами напередодні ударів вісім прийшлись по цьому селищу.
Атакувала населений пункт армія РФ п’ятьма парами ударних гелікоптерів Ка-52.
Також окупанти намагались вести розвідку боєм у бік Іванівки.
Однак підрозділи, що належать до відомства Оперативного командування Південь, змусили загарбників ретируватися.
У бік Ольгиного росіяни відійшли на двох бойових броньованих Тиграх.
Бонусом до звільнених територій Збройні сили України захопили чотири трофейні бойові машини піхоти поблизу Іванівки.
Як пояснюють в ОК Південь, ворог нині намагається тиснути з повітря, бо має обмежені можливості для маневру на суходолі:
– Українські захисники гідно приймають тактику ворога з посилення авіаційних ударів.
Наші авіатори завдали п’яти ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п’ятьом осередкам скупчення ворожої сили в районах П’ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.
Наразі результати дорозвідуються, але вже відомо про знешкодження:
- 29 російських військових,
- самохідної гаубиці Мста-С,
- двох самохідних крупнокаліберних гармат Піон,
- шести одиниць броньованої техніки.
Нагадаємо, що 2 липня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про звільнення від російської окупації Іванівки на Херсонщині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: ОК Південь