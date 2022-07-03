Липень, 03 в 8:41

Найближчими днями російські загарбники, ймовірно, встановлять контроль над територією Луганської області.

Про це повідомили в американському Інституті дослідження війни (ISW)

– Імовірно, потім росіяни віддадуть пріоритет ударах по українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернутись до Слов’янська і Бахмута, – зазначили аналітики.

Також вони наголосили, що відхід ЗСУ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик миттєвого оточення. Так, українські сили можуть продовжити відхід із боями на рубіж біля траси E40 зі Слов’янська до Бахмута.

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У ISW нагадали, що 2 липня армії РФ вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста. Однак українські військові офіційно не повідомляли про виведення військ з Лисичанська, чи оборонні бої навколо міста.

Крім того, аналітики додали, що українські захисники за допомогою західного озброєння планують продовжувати загрожувати російським шляхам постачання, що йдуть з Бєлгорода на південь Харківської області.

ЗСУ використовуватимуть надані США реактивні системи залпового вогню HIMARS, щоб бити по шляхах постачання російських окупантів, котрі йдуть через Вовчанськ, Куп’янськ та Ізюм.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що нині окупанти намагаються закріпитися на позиціях у районі Лисичанська та Верхньокам’янки Луганської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 130-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW