Массовые похищения людей и нехватка продовольствия и лекарств: мэр о ситуации в оккупированном Энергодаре

Июль, 05 в 22:09

В Энергодаре осталось чуть больше половины довоенного населения, которое оккупанты постоянно грабят и пытают.

Жуткий отсчет временной оккупации Энергодара уже пересек границу в четыре месяца: 4 марта российские захватчики взяли под контроль крупнейшую в Европе атомную станцию, которую прежде обстреляли из артиллерии, подвергнув весь мир и город неслыханной со времен Чернобыля опасности.

На данный момент его грабят псевдоглавы, назначенные россиянами, среди которых, правда, нет согласия.

Сейчас смотрят

Об этом, а также о текущей ситуации в Энергодаре – рассказал действующий мэр Дмитрий Орлов, который ныне проживает в Запорожье, однако не покидает родной дом один на один с трудностями, принесенными рашистами. В частности, занимается доправкой в ​​город энергетиков гуманитарной помощи.

— Г-н Дмитрий, какая гуманитарная ситуация в Энергодаре?

— Продолжается уже пятый месяц оккупации Энергодара и общая ситуация у нас, к сожалению, никак не улучшается. К примеру, оккупанты собираются раздавать российские паспорта и сейчас активно внедряют крымского мобильного оператора, при этом глушат украинских. Следовательно, без интернета в городе, например, затруднения с безналичными расчетами.

В городе есть водо- и электроснабжение, медико-санитарная часть и скорая — работают. Коммунальные предприятия тоже функционируют, невзирая на огромное давление, особенно на их руководство, со стороны оккупантов. Но все КП работают в законодательном поле Украины, а рабочие – вовремя получают на банковские карты заработную плату. Конечно, в гривнах.

Что касается гуманитарной составляющей, то в Энергодаре – ощутимая нехватка продовольствия и лекарств. Однако нам благодаря поддержке волонтеров и помощи благотворителей из-за границы удается по несколько раз в неделю небольшими партиями доставлять, в частности, медикаменты. Вот, например, на днях последовал несколькотонный груз критически необходимых медицинских препаратов. Также нам удается еженедельно возить в Энергодар 5 тонн другого гумгруза: это средства гигиены, детское питание и т.д.

— Кто сейчас, так сказать, верховодит в Энергодаре из оккупантов?

– Если помните, первым псевдоглавой энергодарской администрации был Андрей Шевчик, экс-депутат горсовета от ОПЗЖ. Затем, после покушения на него (22 мая в подъезде многоэтажки, где проживает коллаборант, сработало взрывное устройство: Шевчик и его охранники — получили ранения, — Ред.), он лечился за пределами Энергодара, и с месяц назад вернулся в город.

Сейчас он нигде не светится, потому что его место сначала занял такой себе Руслан Кирпичев из Макеевки, и его, кажется, уже отодвинул от кормушки так называемый комендант довольно зажиточного перед началом российского нашествия Каменско-Днепровского района, известный под позывным Волга. Его настоящее имя – Александр Молоков. Наверное, все эти предатели хорошо понимают, что Энергодар – город с профицитным бюджетом и достаточно высокой средней зарплатой, поэтому никак не могут поделить между собой “лакомые куски”.

В целом, все действия оккупантов направлены на банальное ограбление местных жителей. Отбирают авто, отбирают гаджеты. Врываются во временно оставленные квартиры, откуда выносят все ценное, в частности, бытовую технику.

— Что происходит на Запорожской атомной станции и с ее работниками?

– Атомные энергоблоки и все системы ЗАЭС продолжают обслуживать украинские специалисты, которые вовремя получают зарплату. Но что касается психологической атмосферы, то сказать, что она очень напряженная – не сказать ничего. Людей массово похищают даже на проходных станции.

А недавно произошел просто вопиющий случай: оккупанты жестоко убили одного из работников… Все началось с того, что россияне решили устроить провокацию, обвинив сотрудников ЗАЭС в хранении оружия. Его якобы могли спрятать в бетонные чаши охлаждающих бассейнов. Андрея Гончарука, водолаза гидроцеха, россияне заставляли туда нырять, но он – категорически отказался. Поэтому сотрудника станции фактически забили до смерти. Это произошло 29 июня. Андрея доставили в больницу, и медики, как только посмотрели на него, сказали, что ничего поделать не могут, потому что травмы несовместимы с жизнью. Водолаз провел трое суток в коме и умер. Это просто не укладывается в голове.

А в конце мая оккупанты на пороге квартиры расстреляли в упор из автомата работника электроремонтного подразделения ЗАЭС Сергея Швеца. Он получил ранение туловища, конечностей и головы и, казалось бы, не имел шансов выжить. Однако, врачи около 10 часов боролись за него, и он – выжил! Сейчас Сергей, уже способный самостоятельно ходить, продолжает лечение в одном из медучреждений Запорожья.

— Есть ли у вас информация – сколько сейчас жителей Энергодара находится в заложниках оккупантов?

— Конечно, вести непосредственный учет довольно трудно, потому что людей, в частности родственников похищенных, запугивают, обещая, что, мол, “будет еще хуже”. Итак, можем распоряжаться ныне лишь приблизительными данными: если в начале обустройства в месте для пыток оккупантов число похищенных шло на десятки, то теперь, безусловно, идет на сотни.

То есть, одновременно “на подвалах” находится несколько сотен мирных жителей. Кого-то выпускают через несколько суток, другие – находятся там месяцами, и никаких известий ни об их состоянии здоровья, ни о местонахождении. Обычная средняя такса, чтобы освободить схваченного наугад заложника – 50 тыс. грн. Однако, конечно, не в каждой семье найдется подобная сумма.

Читайте Оккупанты массово похищают работников ЗАЭС и жителей Энергодара

Но некоторых – не выпускают ни за какие деньги (заместителя Дмитрия Орлова – Ивана Самойдюка оккупанты похитили еще в конце марта и до сих пор о его судьбе ничего не известно). В целом, по нашим подсчетам, сейчас в Энергодаре остается чуть больше половины горожан – около 30 тыс. Многие из них имеют желание и возможность уехать, и энергодарцы вынуждены оставаться, особенно работники ЗАЭС, потому что должны обеспечивать работу атомной станции.