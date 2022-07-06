Июль, 06 в 14:23

Разведка Минобороны Великобритании предполагает, что Восточная и Западная группа Вооруженных сил РФ может быть сосредоточена в 16 км севернее Славянска Донецкой области.

В то же время в британском оборонном ведомстве считают, что, поскольку город находится под угрозой и со стороны Центральной и Южной групп российских войск, то высока вероятность, что битва за Славянск станет следующей в борьбе за Донбасс.

Пока же, добавляют в Минобороны Великобритании, Россия продолжает консолидировать свой контроль над Лисичанском и Луганской областью.

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– На севере РФ бросила на Изюмское направление большинство имеющихся подразделений Восточной и Западной групп войск, – отмечают в британской разведке.

Есть предположение у Минобороны Великобритании, что российские войска на протяжении последней недели могли продвинуться еще на 5 км вниз по главной дороге E40 от Изюма.

Однако там они столкнулись с очень решительным сопротивлением украинцев.

Напомним, что накануне глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях призвал местных жителей эвакуироваться, пока это безопасно, потому что обстрелы российскими оккупантами усиливаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 133-и сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Вадим Лях