Сили РФ перебувають орієнтовно за 16 км від Слов’янська – британська розвідка
Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що Східна та Західна група Збройних сил РФ може бути зосереджена за 16 км на північ від Слов’янська Донецької області.
Водночас у британському оборонному відомстві вважають, що, оскільки місто перебуває під загрозою і з боку Центральної та Південної груп російських військ, то є висока ймовірність, що битва за Слов’янськ стане наступною в боротьбі за Донбас.
Поки ж, додають у Міноборони Великої Британії, Росія продовжує консолідувати свій контроль над Лисичанськом та Луганською областю.
– На півночі РФ кинула на Ізюмський напрямок більшість наявних підрозділів Східної та Західної груп військ, – зазначають у британській розвідці.
Є припущення в Міноборони Великої Британії, що російські війська впродовж останнього тижня могли просунулися ще на 5 км вниз по головній дорозі E40 від Ізюма.
Однак там вони стикнулись із надзвичайно рішучим опором українців.
Нагадаємо, що напередодні голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях закликав місцевих жителів евакуюватися, поки це безпечно, тому що обстріли російськими окупантами посилюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: Вадим Лях