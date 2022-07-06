Сили РФ перебувають орієнтовно за 16 км від Слов’янська – британська розвідка

Липень, 06 в 14:23

Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що Східна та Західна група Збройних сил РФ може бути зосереджена за 16 км на північ від Слов’янська Донецької області.

Водночас у британському оборонному відомстві вважають, що, оскільки місто перебуває під загрозою і з боку Центральної та Південної груп російських військ, то є висока ймовірність, що битва за Слов’янськ стане наступною в боротьбі за Донбас.

Поки ж, додають у Міноборони Великої Британії, Росія продовжує консолідувати свій контроль над Лисичанськом та Луганською областю.

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– На півночі РФ кинула на Ізюмський напрямок більшість наявних підрозділів Східної та Західної груп військ, – зазначають у британській розвідці.

Є припущення в Міноборони Великої Британії, що російські війська впродовж останнього тижня могли просунулися ще на 5 км вниз по головній дорозі E40 від Ізюма.

Однак там вони стикнулись із надзвичайно рішучим опором українців.

Нагадаємо, що напередодні голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях закликав місцевих жителів евакуюватися, поки це безпечно, тому що обстріли російськими окупантами посилюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 133-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: Вадим Лях