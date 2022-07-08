Показательный момент: ни один россиянин не подал документы на получение украинской визы
Ни один гражданин России не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.
– Очень показательный момент. За семь дней работы визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который подался бы на украинскую визу, — отметил он.
По словам Кулебы, за это время было более 100 звонков в МИД и посольство от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, но никакой заявки не было.
Глава МИД добавил, что такая ситуация демонстрирует, как сильно агрессия президента России Владимира Путина повлияла на отношения РФ и Украины.
– И собственно, настоящее отношение россиян к украинцам, к Украине это тоже подтверждает и демонстрирует, – убежден министр.
25 мая президент Владимир Зеленский поддержал петицию о создании в Украине визового режима для граждан Российской Федерации.
А 17 июня правительство Украины приняло постановление, которым ввело визовый режим для граждан РФ с 1 июля.
Отметим, что наличие визы у граждан РФ не будет гарантировать пересечение границы Украины. Пересечение границы гражданами иностранных государств зависит от нескольких факторов: действительного паспорта, отсутствия данных об ограничении въезда от стражей порядка, достаточного финансового обеспечения на период пребывания в Украине, а также подтверждения цели визита.
Фото: МИД Украины