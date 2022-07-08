Июль, 07 в 23:36

Ни один гражданин России не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона.

– Очень показательный момент. За семь дней работы визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который подался бы на украинскую визу, — отметил он.

По словам Кулебы, за это время было более 100 звонков в МИД и посольство от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, но никакой заявки не было.

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Глава МИД добавил, что такая ситуация демонстрирует, как сильно агрессия президента России Владимира Путина повлияла на отношения РФ и Украины.

– И собственно, настоящее отношение россиян к украинцам, к Украине это тоже подтверждает и демонстрирует, – убежден министр.

25 мая президент Владимир Зеленский поддержал петицию о создании в Украине визового режима для граждан Российской Федерации.

А 17 июня правительство Украины приняло постановление, которым ввело визовый режим для граждан РФ с 1 июля.

Отметим, что наличие визы у граждан РФ не будет гарантировать пересечение границы Украины. Пересечение границы гражданами иностранных государств зависит от нескольких факторов: действительного паспорта, отсутствия данных об ограничении въезда от стражей порядка, достаточного финансового обеспечения на период пребывания в Украине, а также подтверждения цели визита.

Фото: МИД Украины