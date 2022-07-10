Июль, 10 в 9:37

Украинские защитники нанесли удары по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки. В двух направлениях враги сосредоточили усилия на недопущении продвижения ВСУ.

Карта боевых действий в Украине на 10.07.2022

На Северском направлении противник обстрелял районы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного (Сумская область). Недалеко от двух последних нанес еще и авиаудар.

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Россияне сосредоточили усилия на недопущении продвижения ВСУ по Харьковскому направлению. Также они обстреляли районы населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Вблизи Верхнего Салтова нанес авиаудар. С территории Белгородской области оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову крылатой ракетой Искандер.

На Славянском направлении враг вел разведку боем в районе Долины, однако успеха не имел. Из ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

ВСУ заметили перемещение отдельных вражеских подразделений в район Белогоровки на Краматорском направлении. Противник обстреливал населенные пункты Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменское и Белогоровка. Нанес авиаудары неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Мали. Нанес авиационных ударов в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Пост Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого. Там он также сосредоточил усилия на предотвращении продвижения украинских защитников.

Кроме того, наготове к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает до трех носителей высокоточного оружия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 137-е сутки.

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Фото: ISW, Генштаб ВСУ