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Факты / Украина

За сутки украинские защитники уничтожили три склада боеприпасов РФ

Илья Нежигай, редактор ленты
Пожежа на складі боєприпасів в Херсоні 9 липня 2022

В течение 9 июля Вооруженные силы Украины смогли уничтожить три вражеских состава боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук на своем Telegram-канале.

— За сегодняшний день демилитаризация орды: Чернобаевка, Херсонщина. Минус БК. Харцызск, Донетчина. Минус БК. Кадиевка (Стаханов), Луганская область. Минус БК, – сообщил он.

Он добавил, что украинцам следует ожидать продолжения работы ВСУ.

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Добавим, что военный эксперт Олег Жданов накануне отмечал, что уничтожение вражеских складов боеприпасов может способствовать невозможности дальнейшего российского наступления.

Об этом ранее говорил и советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, который говорил, что украинские защитники смогли не просто замедлить продвижение войск России, но и сбить темпы самой подготовки к наступлению российской оккупационной армии на территории Украины.

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Источник: Сергей Братчук

Фото: Костянтин Рыженко

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