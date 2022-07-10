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Факти / Україна

За добу українські захисники знищили три склади боєприпасів РФ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Пожежа на складі боєприпасів в Херсоні 9 липня 2022

Впродовж 9 липня Збройні сили України змогли знищити три ворожі склади боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук на своєму Telegram-каналі.

– За сьогодні демілітаризація орди: Чорнобаївка, Херсонщина. Мінус БК. Харцизьк, Донеччина. Мінус БК. Кадіївка (Стаханов), Луганщина. Мінус БК, – повідомив він.

Він додав, що українцям слід очікувати продовження роботи ЗСУ.

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Додамо, що військовий експерт Олег Жданов напередодні зазначав, що знищення ворожих складів боєприпасів може сприяти унеможливленню російського наступу.

Про це раніше казав і радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, який казав, що українські захисники змогли не просто уповільнити просування військ Росії, але й збити темпи самої підготовку до наступу російської окупаційної армії на теренах України.

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Джерело: Сергій Братчук

Фото: Костянтин Рыженко

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